Bataille de la banlieue : Guédiawaye «intronise» Gackou et Sonko La banlieue semble avoir un maître et l’opposition y a déroulé en roue libre ce week-end. Samedi après-midi, Malick Gackou (Grand Parti) et Ousmane Sonko (Pastef) ont investi la localité dans une caravane improvisée, pour apporter leur soutien aux candidats de Yewwi Askanwi à Guédiawaye.

Accompagné du candidat maire à la ville Ahmed Aidara, ils ont sillonné les différentes artères de Sahm notaire, de Ndiareme Limamoulaye avant d’être accueillis à Wahinane Nimzatt par Serigne Mansour Sy Djamil et le candidat Tahir Konaté.



Ce fut l’apothéose avec un discours poignant encourageant les Sénégalais à “voter massivement pour les listes de Yewwi mais surtout de veiller scrupuleusement à la sincérité du scrutin”.



Ensuite, les leaders ont participé à la présentation du programme de Khadija Mahecor Diouf candidate à Golf. Les populations de Guédiawaye sont venues massivement applaudir Yewwi et communier avec les leaders. U e manière de dire que la bataille de Guédiawaye aura bien lieu.

Par Fara Michel Dièye