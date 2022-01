Bataille de la banlieue: Guédiawaye «intronise» Malick Gackou et Ousmane Sonko La banlieue semble avoir un maître et l’opposition y a déroulé en roue libre ce week-end. Samedi après-midi, Malick Gackou (Grand Parti) et Ousmane Sonko (Pastef), ont investi la localité dans une caravane improvisée, pour apporter leur soutien aux candidats de Yewwi Askan wi à Guédiawaye.

Accompagné du candidat maire à la ville, Ahmed Aïdara, ils ont sillonné les différentes artères de Sahm notaire, de Ndiarème Limamoulaye, avant d’être accueillis à Wahinane Nimzatt par Serigne Mansour Sy Djamil et le candidat Tahir Konaté.



Ce fut l’apothéose avec un discours poignant, encourageant les Sénégalais à “ voter massivement pour les listes de Yewwi mais surtout, de veiller scrupuleusement à la sincérité du scrutin ”.



Ensuite, les leaders ont participé à la présentation du programme de Khadija Mahécor Diouf, candidate à Golf. Les populations de Guédiawaye sont venues massivement applaudir Yewwi et communier avec les leaders. Une manière de dire que la bataille de Guédiawaye aura bien lieu.











Sud Quotidien



