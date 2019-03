Bataille de légitimité au Sytjust : la cellule de Thiès dénonce l’attitude irresponsable des frondeurs

La cellule régionale de Thiès du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) s'est réunie en urgence hier, après la sortie dans la presse d'un certain Laye Mboup, qui remet en cause la légitimité du Bureau exécutif national.



Dans une note parvenue à Leral, Me Amadou Bâ, responsable de cette instance, « dénonce avec la dernière énergie cette attitude irresponsable entreprise par une frange du Sytjust qui ne se prévaut d'aucune légitimité ». Aussi, a-t-il tenu à préciser, que « ce soi-disant congrès ne se tiendra pas à Thiès et que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faire face à cette farce ».

