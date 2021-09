Bataille pour les Locales aux Parcelles assainies : Le Mac/Authentique veut écarter Moussa Sy de la course

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement action pour la citoyenneté authentique (Mac/Au­­then­tique) est déjà dans la bataille pour l’investiture pour les élections communales et territoriales. Les membres de ce parti de la mouvance présidentielle ne veulent pas de l’actuel maire des Parcelles assainies pour les prochaines échéances électorales.



Dans un com­muniqué parcouru par LeQuotidien, Ansoumana Dan­­fa et ses camarades attirent «l’attention de Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, et de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du budget, en suggérant à ce dernier de mieux s’occuper des militants authentiques de l’Apr et des compagnons et alliés de la première heure du Président Macky Sall et de Benno bokk yaakaar».



Ils leur demandent de ne pas «essayer de fricoter avec ce transhumant (Ndlr: Mous­sa Sy) qui, en sourdine, théorise la ‘’retrouvaille et la recomposition’’ de la famille libérale qui est déjà à l’agonie». Dans le document, le président du Mac/Authentique accuse l’actuel maire des Parcelles assainies d’avoir «été à l’origine du fameux ‘’amendement du député Moussa Sy’’ pour ensuite trahir Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, Pape Diop et Khalifa Sall». Ces alliés du Président Sall vont plus loin dans leurs accusations. Selon eux, «il est en train de cogiter une fusion avec l’Apr pour ensuite transhumer puis trahir Macky Sall et se préparer aux futures élections». Dans la même veine, ils accusent M. Sy d’avoir un «projet de liquidation des responsables politiques des Parcelles assainies en l’occurrence Mamadou Lamine Bâ du Pds et la révocation de l’ancien maire Mbaye Ndiaye, fidèle et loyal envers le Président Macky Sall».



Insistant sur leur «fidélité» et leur «loyauté» à la coalition Bby, les membres de ce parti soutiennent que celles-ci exigent d’eux «la protection d’un seul leader qui est le président de la République Macky Sall». Et d’après eux, les alliés de la première heure auront toujours leur «mot à dire sur Dakar dont les communes majeures sont Grand-Yoff et Parcelles assainies».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos