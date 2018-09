Bataille rangée: Le frère de Sekou Macalou descend sur le terrain pour en découdre... (vidéo)

Le choc du Top 14 entre le Stade français et Toulon a été pour le moins rugueux. À dix minutes de la fin de la rencontre, alors que les Parisiens menaient 28-10, une bagarre éclate entre le Néo-Zélandais Julian Savea (Toulon) et Sekou Macalou (SF). Rien d'exceptionnel en rugby.



Le frère d'un joueur

Sauf qu'un intrus très énervé en claquettes et sac banane descend sur le terrain et s'inscruste dans la mêlée. Le supporter en question est en réalité le... frère du joueur parisien Sekou Macalou impliqué dans la bagarre, révèle Le Point. Ce dernier lui a d'ailleurs rapidement fait savoir, d'un geste clair, qu'il devait quitter le terrain.



Si le public s'en mêle...

L'intrus a été copieusement sifflé par les spectateurs avant d'être conduit hors de la zone de jeu par un joueur du Stade français et plusieurs membres du service de sécurité. "Des esprits qui s'échauffent sur les terrains de rugby, ça arrive souvent. Mais si à chaque fois le public veut s'en mêler, on n'y arrivera pas", s'amuse un spectateur relayé par l'hebdomadaire français.



Le Stade français risque des "poursuites pénales et/ou disciplinaires". Le club hôte a en tout cas remporté la rencontre haut la main 37-10.