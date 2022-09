Bataille rangée à la Piscine Olympique: Arrêt des activités de la natation sénégalaise Toutes les activités de la natation sénégalaise sont mises à terme. La piscine olympique nationale, inaugurée en 2002 fait suite à un long parcours et une fierté pour les membres de la natation. Avant sa construction, les nageurs s’entraînaient à l'hôtel Savana, à l'hôtel Novotel et depuis 2002 à la piscine olympique. Les fondateurs de la natation se sont battus corps et âme pour pouvoir disposer d'une piscine olympique et ne plus faire le tour des hôtels.

Lorsque la piscine a été inaugurée par Maître Abdoulaye Wade, toute la communauté de la natation était présente et à immédiatement commencé à pratiquer ce sport dans cette piscine qui au début était entretenue par les militaires, par la suite, la gestion a été confiée à la mairie de Dakar.



Cette piscine publique est un lieu qui a accueilli plusieurs grands champions d'Afrique de tous les pays du continent, mais aussi de grands champions et entraîneurs français. Dans cette même piscine, de grandes compétitions internationales telles que le meeting international de Dakar et les championnats d'Afrique ont été organisés pour faire vivre la natation sénégalaise. A cette époque, la gestion était correcte, la piscine était bleue, tout fonctionnait normalement.



Depuis malheureusement 10 ans, la piscine se dégrade petit à petit, l'entretien de l'eau et des abords sont négligés, les techniciens et la direction empêchent les nageurs de faire progresser leur sport.



En créant de faux problèmes et des futilités, des nageurs sont perdus. Ces derniers se tournent vers d'autres sports. “Comment voulez-vous qu'un sport progresse si on fait la guerre du matin au soir à la fédération sénégalaise de natation ? Comment voulez-vous qu'on forme des champions d'Afrique si chaque jour, on ne sait pas si on peut venir nager ou pas ? Comment voulez-vous que nous entendions le nom des athlètes sénégalais au plus haut niveau en faisant partie des meilleurs du continent dans toutes les nages ?”, s’interroge-t-on.



Ce 13 août 2022 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La direction a orchestré une bataille rangée contre la fédération et ses entraîneurs. Ce qui a créé une dispute violente et très agressive. Puisque, des bouteilles de bière, des personnes sous l'emprise de l'alcool et insensés ont voulu s'en prendre aux membres fédéraux et pour couronner le tout, les nervis étaient présents pour faire la guerre à la fédération. Cela fait longtemps que des petites querelles ont lieu dans cette piscine, mais jamais il n'y avait eu de la violence.

Malheureusement, il est impossible d’expliquer l'histoire de la natation et sa longue bataille pour l'accès à la piscine olympique. La fédération a décidé d'arrêter toute activité pour la sécurité de ses membres (fédéraux, entraîneurs, nageurs...) afin d'éviter de nouvelles blessures et violences, car ce n'est pas ce qu'elle prêche à ses nageurs.



En effet, les nageurs sont éduqués au respect de soi, à la maîtrise de soi, à la correction et ils sont suivis au niveau sportif, mais aussi scolaire. “Nous demandons le soutien de tout le peuple sénégalais, en signant cette pétition afin que nous puissions reprendre la natation normalement dans la paix, sans violence verbale et physique. Nous demandons également à toutes les autorités sportives de ce pays de régler ce conflit qui dure depuis des années”, se plaignent les auteurs de la pétition.



Ainsi, les nageurs décident de ne plus laisser la directrice agresser des monuments de cette discipline. Et, ils exigent le départ du Directeur et celui de ses fervents soutiens pour reprendre leurs activités.

Ils estiment que la piscine restera un lieu qui inspire et non un champ de bataille.



