Bataille rangée entre jeunes bergers à Linguère: Un mort et des blessés enregistrés Une bagarre entre des jeunes bergers a viré au drame à Déaly, localité située dans le département de Linguère.

Au cours de ces violents affrontements survenus, hier lundi, au marché hebdomadaire de ladite localité, Alessane Ka âgé de 23 ans a été tué à coups de coupe-coupe. Aussi des personnes ont été gravement blessées et évacuées à l’hôpital Dianatou de Touba.



La victime a été acheminée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra Djoloff. Pour le moment, le mobile de cette bagarre rangée reste inconnu.



Mais la gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête pour déterminer les véritables causes de ces affrontements.



