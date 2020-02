Bataille rangée entre militants de l'Apr: la police de Pikine distribue des convocations

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Les premières convocations à la Police concernant les heurts entre apéristes survenus lors du «Cleaning day» à Pikine-Ouest sont tombées. En fait, les partisans du maire de Pikine-Ouest Pape Gorgui Ndong et les militants du Directeur des Ressources Humaines de l’Ageroute, Cheikh Tidiane Thiam, se sont affrontés lors du «Cleaning day». Il s’en est suivi des plaintes.



Des sources de «L’As» renseignent que Aliou Camara, Ousseynou Ndiaye et Rokhaya Diop sont convoqués aujourd’hui dans la matinée, à la Police de Pikine sur le différend qui les oppose à Madani Tall Guèye, responsable de la zone 05 de l’Apr de Pikine Ouest et proche de Cheikh Tidiane Thiam.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos