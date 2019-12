Bataille rangée entre partisans d’Ahmed Aïdara et ceux d’Aliou Sall : Ce qui s’est réellement passé

Une bataille rangée a opposé samedi dernier les partisans de Aliou Sall et ceux Ahmed Aïdara, lors du dîner de Gala deuGuédiawaye Football club (Gfc). Tout est parti, rapporte le quotidien "L’As" dans sa livraison du lundi, lorsque Ahmed Aïdara tentait de serrer la main du maire Aliou Sall, parrain de la cérémonie.



Alors qu’il s’avançait vers celui-ci, il a été stoppé net par ses propres militants au motif qu’il devrait pas s’approcher du maire de Guédiawaye. Les jeunes partisans de Ahmed Aïdara ne s'en sont pas limités là. Ils se sont mis à scander : «Sunu 400 000 Fcfa », allusion à l’affaire du présumé scandale à « 10 milliards F Cfa » révélée par la BBC. Ce qui a irrité les partisans de Aliou Sall, également présents dans la salle.



Aussitôt après, il s’en est suivi une altercation entre les deux camps qui se sont jeté des sachets d’eau et ont échangé des insanités. C’était la confusion totale dans la salle. Pour apaiser la tension, des dirigeants de Gfc ont supplié Ahmed Aïdara de partir. Une invite à laquelle s’est conformé ce dernier.



Il faut dire que la star de D Media était bien accompagnée avec des jeunes qui ne respirent que pour lui. A son arrivée à la cérémonie, les organisateurs ont voulu l’installer aux côtés du maire, mais ses partisans s'y sont opposés. « On ne va pas s’asseoir auprès des voleurs », ont-ils martelé. Mieux, lorsque les griots de Aliou Sall se sont emparés du micro pour chanter ses louanges, ils ont dénoncé la rupture d’égalité, avant de refuser d’acheter des tableaux mis en vente pour renflouer les caisses du Gfc. « On est dans l’opposition. Demandez à ceux qui ont volé notre pétrole d’acheter », ont-ils encore dit.



