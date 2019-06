Bathily préfère les Assises nationales au Dialogue national

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Pr Abdoulaye Bathily n'est pas emballé par le Dialogue national lancé le 28 mai par le Président Macky Sall. Pour L'historien et ancien ministre, il y a déjà mieux.



«Les conclusions des Assises nationales, celles de la Cnri, aucun travail de cette dimension n’a été fait pour notre pays dans son histoire, décrète l'ancien ministre, repris par L'Observateur. Si les conclusions des Assises nationales et de la Cnri étaient appliquées, le Sénégal serait en paix avec lui-même, le Sénégal serait en paix avec ses voisins, le Sénégal serait bien préparé pour son rôle dans le monde.»



Bathily s’exprimait hier, vendredi, au siège de l'Unesco, en marge de la cérémonie de dédicace de "Amadou Mahtar Mbow, une vie, des combats", le livre d'Hamidou Anne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos