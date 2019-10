Bâtiment à milliards, deal entre personnalités, scandale et polémique: DER, l’arnaque signée Pape Amadou Sarr ! Dans «le 20 heures» de la Rts dimanche dernier, il est fait état de la construction d’un immeuble intelligent sur 5000 mètres carrés à Mermoz. Ce joyau de 12 étages devrait abriter une école de «coding», un espace de coworking, le siège de la Délégation à l’Entreprenariat rapide (Der) pour les jeunes et les femmes, etc.



Le tout pour un coût de 20 millions de dollars soit plus de dix milliards FCfa. Un don du prince héritier de Abou-Dhabi pour booster la politique d’entrepreneuriat au Sénégal à travers le fonds Khalifa.



Seulement dans les chaumières du pouvoir, le projet fait l’objet de critiques, les unes plus acerbes que les autres. D’abord, parce que les intervenants soupçonnent un deal entre le patron de la Der, Pape Amadou Sarr, et des responsables de l’opposition notamment Moustapha Guirassy (directeur de l’Iam) et l’architecte Pierre Goudiaby Atepa, qui ont tous été montrés dans l’élément diffusé sur la télévision nationale.



Dans les groupes WhatsApp de certaines structures de l’Apr, visités par «L’As», le débat est parfois houleux et passionné. Ensuite, les pourfendeurs de ce projet pensent qu’un siège n’est pas une priorité pour une structure appelée à disparaitre à l’aube du départ de Macky Sall du pouvoir.



Enfin, pour eux, dans un contexte de conjoncture économique morose, les dix milliards Fcfa auraient pu financer des projets de millier de jeunes désœuvrés. Quoi qu’il en soit, le chef de l’Etat devrait bien recevoir cette réaction musclée de ses supporters, qui menacent de se faire entendre dans les jours à venir.



Pour la petite histoire, l’Etat du Sénégal a lancé la Délégation générale à l’Entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) le mercredi 07 mars 2018. Il s’agit d’un fonds de 30 milliards FCfa qui a pour mission, entre autres, le financement direct et rapide des entrepreneurs, la garantie auprès des institutions financières et bancaires, la promotion d’investissements innovants et l’accompagnement financier de projets catalyseurs et à fort effet de levier auprès des partenaires. Sanslimitesn.com avec leral.net

