Bâtiments et travaux publics dans l’Uemoa : La Bceao note une accélération de l’activité

Mercredi 9 Août 2023

Dans son rapport sur la conjoncture économique dans les pays de l’Uemoa, la banque centrale note que l’écart de l’indice d’activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme (100) est resté positif, ressortant à +5,3 points contre +4,9 points en avril 2023.



Par pays, une amélioration de l’activité dans le secteur des BTP a été relevée au Sénégal (+26,5 points), au Mali (+20,2 points), en Guinée-Bissau (+8,2 points), au Niger (+5,9 points) et au Bénin (+0,1 point).



En revanche, la même source fait savoir qu’un repli de l’activité a été observé au Burkina (-5,2 points), en Côte d’Ivoire (-0,5 point) et au Togo (-0,1 point).



Bassirou MBAYE





Source : La Banque centrale des Etats de de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) relève que les données de l'enquête auprès des chefs d'entreprise, s'activant dans l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), font état d'une accélération de l'activité dans le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp), en mai 2023, par rapport à la situation du mois précédent.

