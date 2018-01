Baye Niass sera encore célébré au Cices ce 28 janvier 2018….

Cheikh Ibrahima Niasse dit Baye Niasse nè en 1900 a taiba Niassene (décédé en 1975 à Londres), qui était un Cheikh de la Tariqa Tijaniya et leader de la plus grande communauté d’une confrérie musulmane dans le monde avec plus de 180 millions de disciples répartis dans plus de 40 pays et unifiés malgré des cultures différentes sous la bannière de l’Islam.



■ Cette journée sera celebere le 28 janvier 2018 au Cices sous le haut patronage de son excellence Monsieur Macky Sall et dédiée à Sokhna Fatima Zahra Ibrahima Niass portant sur le Thème : Solidarite Islamique pour la paix et le developpement

HOMMAGE:



Serigne Cheikh Al Makhtoum, Elhadj Ibrahima Niass, Serigne Abdou Aziz Al Amine, Serigne Moustapha Cissé Pire, Serigne Dame Mahmoud Niass, Serigne Mame ThiernoAlioune Déme, Serigne Maodo Touré, Serigne Mourtada Ibrahima Niass, Serigne Aliou Mbacké Gaindé Fatma, Serigne Abdou Fata Gaindé Fatma, Serigne Sidy Moukhtar Mbacké



Babacar Ndiaye Président BAD, Ya Zeyda Madiam Fall, Ya Zeyda Balkhis, Sokhna Aissatou Keita, Adja Ndéye Saly Kane



8H-10H: Récital Coran



10H-13H: Consultation Gratuite



13H-14h: Service Traiteur



14H-15H: Réception des autorités et invités



15H-17h: Cérémonie Officielle



17H-17H40: Conférence



17H40-18H: Hommage



18H: Panél



INTERVENANTS Pr. Abdou Aziz Kebe

Pr. Djiby Diakhaté

Imam Baye Djibril Diop Laye

Ahmet Saloum Dieng

Oustaz Alioune Sall