Bby Médina: Cheikh Bâ exprime sa gratitude aux populations

Dans une déclaration rendue publique ce 25 janvier par le Comité électoral de B.B.Y. de Médina, qui s’est réuni le lundi 24 janvier pour évaluer l’élection locale du dimanche 23 janvier 2022, le candidat Cheikh Ahmed Tidiane Bâ exprime sa « gratitude à la population médinoise et au Comité électoral, qui a courageusement occupé le terrain et n’ont jamais reculé devant des adversaires violents, qui ont cherché à installer la peur dans la Commune et perturber le scrutin, en faisant arrêter le vote dans certains bureaux qui nous semblaient favorables ».



Le patron de la Caisse des dépôts et Consignations déplore cette violence que des nervis du camp de (son) principal adversaire ont exercée, en jetant, par exemple, des fumigènes dans des bureaux de vote. Il demande cependant aux populations de « rester sereines et d’être à l’écoute de la commission départementale de recensement des votes même si, pour l’instant, la Coalition estime les tendances sur le vote de la Commune à la mesure de ses projections ».



Le candidat de BBY tient aussi à « fustiger et dénoncer, la manipulation de l’opinion, à travers les média, avant la proclamation définitive des résultats, car tout le monde sait que les deux principaux candidats sont en ballotage et que le contentieux n’est pas totalement vidé ».













Le Témoin