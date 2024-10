Beach Soccer / CAN 2024 : Après sa chute hier devant la Mauritanie, le Sénégal bat largement le Malawi, 6-1 L’équipe nationale du Sénégal de Beach soccer a largement battu le Malawi, 6 buts à 1, ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations de la discipline. Les Lions de la plage ont relancé leur compétition, après leur défaite d’entrée contre la Mauritanie (2-5), dimanche.

Mandione Diagne (4e), Gadiaga (14e, 20e, 54e) et Sanou Laye (24e, 25e), sont les buteurs sénégalais.



Le Sénégal, quadruple tenant du titre, est logé dans le groupe B, en compagnie du Malawi et du Mozambique.



Les Lions de la plage affronteront, mardi, les Mozambicains, pour la dernière rencontre de la phase de groupe.



La CAN de Beach soccer est qualificative pour les phases finales de la Coupe du monde de la discipline, prévue du 1er au 11 mai 2025, à Victoria, aux Seychelles.



L’Égypte accueille, pour la deuxième fois, la Coupe d’Afrique des nations de Beach soccer, après l’édition de 2018, à Sharm El Sheikh.



