Beach Soccer : Les "Lions" écrasent la Libye (10-1) et accèdent en demi-finales

Mardi 11 Décembre 2018

L'équipe nationale masculine de Beach soccer s'est qualifiée en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations qui se tient actuellement en Egypte. Elle a décroché son ticket, ce mardi, en écrasant la Libye sur la marque de 10-1. Les "Lions" terminent leaders de leur groupe et rejoignent l'Egypte qui s'était déjà qualifié en s'imposant lors de sa troisième sortie devant Madagascar sur la marque de 4-2.



Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, en est à trois victoires en autant de sorties. L'objectif des "Lions" est de garder leur titre et se qualifier à la prochaine Coupe du monde. Les finalistes de la Can représenteront l'Afrique aux prochaines joutes mondiales.



seneweb

