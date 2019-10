Beach Soccer : Préparation mondial 2019 : Les « Lions » battent Marseille pour la deuxième fois Ces matches de préparation entrent dans le cadre de la préparation du mondial 2019 qui profile à l'horizon. Cette compétition est prévue au déroulera au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre 2019.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du mondial de Beach Soccer prévu au X, le Sénégal a battu en amical, le Marseille Beach Team dur le score de 5 buts à 3, sur la plage de Diamalaye.



La première rencontre opposant ces deux équipes s'était soldée par la victoire des lions face aux Monégasques sur le score de 5 à 0.

Les protégés de Ngalla Sylla évolue dans la poule C avec les Emirats Arabes-Unis, la Biélorussie et la Russie.



Il s’agit de la dixième édition de la compétition, qui avait été lancée en 2005 à Rio de Janeiro. 16 pays prendront part à l’épreuve.



