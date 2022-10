Beach Soccer: le Sénégal bat le Mozambique (3-2) et va rejouer l'Egypte en finale Les triples champions d'Afrique ont un peu tremblé en demi finale face au pays organisateur, le Mozambique, avant de redresser la barre et se faire preuve de caractère. Ils ont eu à l'usure les mozambicains (3 à 2), après avoir été menés deux à zéro dans le premier tiers. Les protégés de Mamadou Diallo vont rencontrer en finale ce vendredi l'Egypte, qu'ils ont déjà battue en match de poule par 8 à 4. les Egyptiens ont sorti le Maroc de Ngalla Sylla, l'ancien sélectionneur des lions, sur le score serré de 5 buts à 4. Le Maroc et le Mozambique vont jouer la 3ème place.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 17:19









