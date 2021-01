Beaucoup de départs notés: Le collectif Nio Laànk se vide

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Les départs ne se comptent plus à "Nio Laànk". Hier, on apprenait que Y en a marre et Frapp avaient décidé de suspendre leurs activités au sein du collectif.



C'est aussi le cas, selon "Libération online", des Forces démocratiques sénégalaises (Fds)/Les Guelwaars du docteur Babacar Diop. Trois départs qui risquent d'affaiblir sérieusement le collectif.

