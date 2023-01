Bébé de l'année: La marraine Fatou Diane Gueye au chevet du nouveau-né et de sa famille Mme Fatou Diané Gueye, Ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants, comme à l’accoutumée, n’a pas dérogé à la règle, en initiant encore la traditionnelle bébé de l’année. Et c’est vers les coups de minuit qu’un bébé de sexe féminin est venue au monde au poste de santé de la Commune de Tivaouane Diaksao, ce 31 décembre 202. Contactée, une forte délégation conduite par Mme Maimouna Cissokho, Directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des Tout-petits s’est précipitée au niveau du poste de Santé pour représenter la marraine du Ministre de Femme, empêchée.

D’importants cadeaux et une enveloppe financière ont été mis à la disposition de la famille du nouveau né ( valise, vêtements , balançoire, berceau, enveloppement d’argent pour le bébé, des tissus pour la maman etc…).



Une manière pour Mme Fatou Diane Gueye de soutenir cette famille comme elle l’a toujours fait.

Mme Maimouna Cissokho d’indiquer : « Nous sommes très honorés de représenter Mme Fatou Diane Gueye, la marraine de cet événement. Je la représente avec un très grand plaisir. Ainsi je transmets ses souhaits et ses prières au bébé et à ses parents.



Nous avons eu les orientations de Mme le Ministre de la Femme et conformément aux missions qui nous sont confiées par le chef de l’Etat nous allons commencer à prendre en charge ce bébé, à accompagner déjà sa maman pour son inscription à l’Etat civile mais aussi à l’accompagner jusqu’à l’élémentaire ».



Des actes salués par l’infirmier chef de poste de santé de Tivaouane Diaksao, par le maire de la Commune mais surtout des parents du nouveau-né qui ont par ailleurs formulé des prières pour la délégation.



Pour remercier la Ministre pour ces actions, la famille, à travers la maman Fotigui Koumare, a décidé de donner le nom du nouveau né à Mme Fatou Diane Gueye.



Rappelons que cet événement est une initiative de la Rts qui est devenue une tradition célébrée toutes les 31 décembre.

