Bébé mort calciné à la clinique de La Madeleine: Les premières têtes tombent dont celle du... Les premières têtes tombent suite à la mort du bébé, oublié sous les rayons X de la nurserie de la clinique de la Madeleine. Le Directeur ainsi que trois autres agents sont en garde à vue.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021 à 07:56 | | 0 commentaire(s)|

L’heure est aux premières arrestations dans l’affaire du bébé mort calciné à la clinique des Madeleines.



Le directeur de la clinique, Mahmoud Aidibé, 78 ans, le pédiatre et deux agents ont été placés en garde à vue au commissariat du Plateau, informe Libération.



À signaler que l’enquête confirme la négligence criminelle. Le nouveau-né a été oublié pendant trop longtemps sous les rayons Uv et dans l’indifférence totale

