Bébé retrouvé dans un tuyau à Yeumbeul : Les aveux de la maman

L’enquête ouverte pour élucider la curieuse découverte de restes d’un bébé dans la fosse septique d’une maison en location à Yeumbeul Asecna 2 (banlieue de Dakar), porte déjà ses fruits. L’auteure présumée de ce crime d’infanticide a été interpellée avant-hier mercredi.



Il s’agit, selon des sources de L’Observateur, de la dame S. Thiandoum, résidant à Grand-Yoff. Son audition poussée au poste de police de Yeumbeul va conduire à l’arrestation de ses principaux complices. Il s’agit de sa copine, F.S. qui l’avait hébergée au lieu du crime et un ancien militaire, médecin-aide-soignant, qui l’a assistée après son avortement clandestin, lit-on dan Senenews.



Soulagement donc pour les occupants de l’immeuble R+2, sis au quartier Yeumbeul Asecna 2, qui a servi de cadre à la fameuse découverte macabre, lundi dernier. Les limiers du poste de police de Yeumbeul avaient auditionné l’ensemble des résidents des lieux. Un exercice qui a permis de déceler une première suspecte.



Livrée aux enquêteurs, la mise en cause, identifiée plus tard sous le nom de S. Thiandoum tergiverse, craque et passe aux aveux. Elle reprend ses esprits et déroule les détails de la boucherie. Elle déclare avoir profité de l’absence dans l’appartement de son amie, partie au marché avec sa fille, pour ensuite commettre son forfait. « Quand mon amie à qui j’ai rendu visite dans l’immeuble est partie au marché avec sa fille, j’ai profité de l’occasion pour me faire avorter dans sa salle de bain intérieure. J’ai alors accouché et mis le corp du nouveau-né avec son placenta dans le trou des toilettes. Avant d’y verser de l’eau en abondance pour faire disparaitre le nouveau-né », a soutient la demoiselle. Qui dit avoir agi de la sorte parce qu’elle n’a pas les moyens d’entretenir et de subvenir aux besoins de son bébé.