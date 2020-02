Bébé tué à Niakhar : Miya Ndiaye placée sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de Libération, Miya Ndiaye, la femme qui avait enlevé et tué un bébé d'un an à Niakhar, dans la région de Fatick, vient d'être placée sous mandat de dépôt pour assassinat par le juge du premier cabinet du Tribunal de Fatick.



N'empêche, les investigations se poursuivent puisqu'elle a livré une piste intéressante laissant croire à d'éventuelles complicités dans cette affaire, ayant plongé la localité de Niakhar dans l'émoi et la consternation, qui promet des rebondissements.



Habitant Dakar, Miya Ndiaye était de passage à Niakhar. Face aux gendarmes lors de sa garde à vue, elle avait soutenu plusieurs versions. Mais, d'après un spécialiste réquisitionné, la présumée meurtrière jouit de toutes ses facultés mentales.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos