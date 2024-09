Beijing : Le Président Bassirou Diomaye Faye engage les investisseurs chinois à saisir davantage les opportunités d’affaires offertes par le développement des parcs industriels et des ZES

Dans un discours prononcé, ce vendredi à Beijing, à l’occasion de la 8ème Conférence des entrepreneurs chinois et africains, le président de République, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué que pour le secteur industriel, les besoins sont également immenses. "J’engage les investisseurs chinois à saisir davantage les opportunités d’affaires offertes par le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales", a-t-il souligné.



De son avis, "il nous faudra en même temps améliorer nos facteurs de production, y compris les infrastructures de base pour le transport et la logistique, et faciliter l’accès à l’électricité à un coût compétitif, pour soutenir la productivité et tirer parti des avantages de la Zone de libre échange continentale africaine".



"Bien sûr, pour notre part, il nous appartient de créer un environnement juridique propice aux affaires par la sécurisation de l’investissement, la minorisation du risque et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges», a enfin fait svaoir le chef de l'État.

LeSoleil_Digital

