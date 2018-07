Belgique-Japon: comment Didier Drogba "drive" Romelu Lukaku pendant la Coupe du monde

Très proche de l’avant-centre de la Belgique, Romelu Lukaku depuis qu’il l'a pris sous son aile, jeune, à Chelsea, Didier Drogba conseille le buteur des Diables Rouges pendant la Coupe du monde en Russie.



La scène se passe il y a quelques années. Vincent Kompany, ami de Didier Drogba, donne le téléphone à la star de Chelsea. Au bout du fil, un jeune adolescent, Romelu Lukaku. Le Belge est un fan absolu de l’Ivoirien. Il lui dit qu’il a son nom floqué sur son maillot et ses posters dans sa chambre. Quelques temps plus tard, alors âgé de 18 ans, il fera un passage à Chelsea. Et Didier Drogba le prendra sous son aile. Entre eux, le contact n’a jamais été rompu. Bien au contraire. Il n’est pas rare que Lukaku appelle l’ancien attaquant de l’OM pour lui demander des conseils. Y compris pendant cette Coupe du monde en Russie. "Si vous avez envie de progresser comme lui, ça finit toujours par payer", affirme Didier Drogba à la BBC.



"Il veut toujours apprendre"



Déjà auteur de quatre buts (en 5 tirs!) avant de défier le Japon ce lundi soir en 8es de finale, Lukaku reste un joueur perfectible et à l'écoute des bons conseils de son ami. "Contre le Panama (3-0, doublé de Lukaku), on a parlé d’une de ses occasions qu'il s'est procurée. Je lui ai dit qu’il aurait pu faire mieux que son contrôle avec le pied gauche. Il m’a expliqué qu’il avait essayé de dribbler le défenseur. Je lui ai dit qu’il était mieux de se concentrer sur son contrôle et plutôt de le faire avec le pied droit pour ensuite dribbler l’adversaire de face. Il a regardé l’action une nouvelle fois et m’a dit : "Ah oui, oui, oui, tu as raison." C’est un exemple qui montre qu’il veut toujours apprendre."



Drogba lui a donné un défi



Et Drogba de poursuivre son débriefing, satisfait par le résultat: "Après ses deux buts contre la Tunisie (5-2), on a beaucoup parlé de ses appels, des angles de tir, et de ses contrôles, poursuit l'Eléphant. Ses petits pas avant qu’il ne marque son premier but étaient comme ceux d’un joueur de tennis avant de frapper dans la balle, ils apportent plus de précision. C’était génial à voir."



Très proche d’Eden Hazard, Marouane Fellaini et Thierry Henry, entraîneur adjoint des Diables Rouge, qui conseillent eux aussi beaucoup l'attaquant de Manchester United, Didier Drogba a rendu visite à Romelu Lukaku et ses amis à leur camp de base de Moscou pendant la compétition. L’occasion de rigoler, de regarder Croatie-Argentine mais aussi de "challenger" le Belge. Car Drogba a donné un défi à Lukaku: être sacré meilleur buteur de la Coupe du monde.