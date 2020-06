Belgique - Le joueur sénégalais Mamadou Fall testé positif narre les détails de sa maladie Mamadou Fall, l’international sénégalais de Sporting Charleroi (championnat belge) revient sur les circonstances dans lesquelles il a chopé le virus. Il soutient qu’il n’a pas contracté la maladie au Sénégal contrairement à ce que la presse Belge avance.

“Je n’ai pas contracté la maladie au Sénégal. Si c’était le cas, j’allais être déclaré positif dès mon premier test”, a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Leral.



Mamadou explique les détails: “j'ai quitté le Sénégal, le vendredi 19 juin, pour arriver à Paris vers 22 h. Le lendemain, on est arrivé en Belgique pour faire le test. C’est le lundi qu’on nous (Ndlr: Lui et son coéquipier Modou Diagne) a notifié que nos tests ont été négatifs et qu’on pouvait désormais rejoindre le groupe”.



Selon lui, un autre test a été fait, le mercredi suivant. “Parce qu’on devait aller en stage le samedi, et vers 18h, le médecin m’informe que le résultat était positif. Et que je suis asymptomatique”, narre-t-il les faits.



