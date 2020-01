Belgique : intrigue autour de la mort de Khady Samb Le décès de Khady Samb, une sénégalaise vivant en Belgique alimente la polémique au sein de la communauté sénégalaise vivant dans ce pays. Et pour cause, alors que le décès, de manière naturelle, de cette mère de famille a été déclaré par son mari, ses compatriotes ont demandé une autopsie pour en avoir le cœur net. Ce qu’a refusé le mari qui a prévu de l’incinérer mercredi prochain, à défaut d'un versement de 3500 euros en plus de prendre en charge les frais liés à l'autopsie, selon Exclusif. Toutefois, un sénégalais qui suit de près cette affaire rapporte qu’une marocaine qui s’est occupée de préparer le corps à la morgue, a révélé que Khady Samb avait des hémorragies et saignait des oreilles et par le nez. La communauté sénégalaise demande ainsi à la police de se saisir de cette affaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 10:38



