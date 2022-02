Ben Foster, gardien de Watford: « C’est un miracle de voir d’Ismaila Sarr s’asseoir pour… »

Un nouveau souffle pour Watford. Après avoir subi pas moins de neuf défaites sur leur onze matchs de Championnat, les Hornets ont enfin retrouvé le chemin de la victoire ce samedi sur la pelouse d’Aston Villa. Le seul et unique but d’Emmanuel Dennis à la 78e minute a suffi au grand bonheur des joueurs de Roy Hodgson.



Mais pour que l’attaquant international nigérian de 24 ans inscrive son neuvième but de la saison en Premier League, il a fallu une inspiration génialissime d’Ismaïla Sarr sur la passe décisive. Mais bien avant la rencontre, le gardien titulaire de Watford, Ben Foster, était l’invité spécial d’une émission consacré au club, jeudi.



L’expérimenté portier de 38 ans s’est longuement prononcé sur l’ailier international sénégalais qui, sans doute, sera l’un des atouts principaux de Watford dans la course pour le maintien. « Durant la CAN, nous suivions de très près son évolution, espérant qu’il ne se reblesse pas. C’est super de l’avoir de retour. C’est un joueur qui vous aide à gagner les matchs. Aussi simple que cela puisse être, il met l’adversaire sur le dos », a déclaré Ben Foster.



« Un miracle de le voir s’asseoir pour donner une interview ».



Pour l’Anglais, Ismaïla Sarr « est un peu un monstre ! Ce que vous voyez, les buts qu’il marque, la précision sur ses tirs, il le fait à l’entraînement chaque jour. Je pense toujours que les gens ne comprennent pas à quel point il est rapide. Son accélération, sa pointe de fixation, je ne jamais vu ça. Repensez au début de la saison, le pauvre Matt Targett [latéral gauche de Newcastle, mais à Aston Villa en première partie de saison, NDLR] s’est fait humilier par Sarr [lors d’une victoire 3-2 de Watford, NDLR]. Il lui faisait des choses horribles ! »



Pour finir, Ben Foster a confié que l’ancien joueur de Génération Foot restait certainement le joueur le plus timide de Watford, mais il s’exprime sur le terrain. « C’est un miracle de le voir s’asseoir pour donner une interview.



Ismaila est le genre de joueur qui veut rentrer sur le terrain, jouer au foot et retourner chez lui, il ne veut parler à personne, pas même à moi ! Il est si calme, il veut juste jouer au football », dit-il.