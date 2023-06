Bénin vs Sénégal : L’entrée est gratuite au stade Matthieu Kérékou, pour Stéphane Sessegnon, « un exploit est possible » A la deuxième place du classement à égalité de points avec le Mozambique, son prochain adversaire pour la dernière journée, le Bénin veut garder toutes ses chances pour rester le dauphin du groupe L. Ainsi pour se doper face aux Champions d’Afrique, le gouvernement du Bénin a mis la main à la poche, pour lancer un appel aux supporters des "Guépards". Il a subventionné les billets du match. L’entrée sera gratuite au stade.



Le Sénégal se déplacera sur la pelouse du Stade de l’Amitié Général Matthieu Kérékou pour y affronter le Bénin, dans le cadre de la 5e journée des Eliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2024. Une forte mobilisation est ainsi demandée pour pousser les hommes de Gernot Rohr à la victoire.



Rappelons que le match se jouera ce samedi à 19h (Gmt) au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Réhabilité en 2021, il fait partie de la liste de la CAF du mois de mai, homologuant des stades pour la 5e journée des Eliminatoires de la CAN 2023. Sa capacité d’accueil est de 30.000 places.



Sèchement battus 3-1 lors de la première journée, les Béninois ont une revanche à prendre face aux Sénégalais. Une victoire permettrait aux "Guépards" de prendre une sérieuse option pour la qualification à la CAN 2023. Mais face aux champions d’Afrique en titre, la tâche ne sera pas facile et Stéphane Sessegnon le sait.



Le Bénin n’a jamais battu le Sénégal dans l’historique des confrontations entre les deux équipes. Comme lors de la victoire historique face à l’Algérie en 2019, le capitaine des "Guépards" sait également que ses coéquipiers et lui peuvent réitérer cet exploit face au Sénégal.



« L’exploit est possible. Nous avons eu la chance de battre un champion d’Afrique ici. Ce sera difficile, mais rien n’est impossible. Nous jouons à domicile et nous aurons en face de nous une équipe sénégalaise déjà qualifiée. C’est nous qui devons continuer à cumuler les points pour espérer une qualification », déclare Stéphane Sessegnon.



Le Bénin doit remporter des points pour s’assurer une qualification lors de la dernière journée contre le Mozambique. L’enjeu est encore plus motivant pour Stéphane Sessegnon, qui croit fermement en cette opportunité.



« Nous sommes très motivés et ferons tout ce qu’il faut pour obtenir le maximum de points. Je suis convaincu que nous pouvons nous qualifier et nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Toute l’équipe est en bonne forme et nous sommes au complet », déclare le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale béninoise, avec 24 buts à son actif.















