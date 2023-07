Benno Bokk Yakaar : Mame Boye Diao poussé à la candidature

En attendant que Macky Sall dévoile d’ici vendredi le candidat de Benno, les candidatures continuent de foisonner au sein de la majorité présidentielle. Il y a des grands responsables qui ont été mis dans la peau de candidats potentiels. Les noms les plus avancés sont le Premier ministre Amadou Bâ, le président du Conseil économique, social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye.



A ce trio, on a évoqué les candidatures de l’ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr et du ministre-conseiller Abdoul Aziz Diop. Mais de part et d’autre, les réseaux s’activent pour pousser d’autres dignitaires du régime à franchir le Rubicon. Hier, des pans de l’Alliance pour la République ont mis sur la table les candidatures de l’actuel patron de la Caisse des Dépôts et Consignations et maire de Kolda. Mame Boye Diao est poussé à présenter sa candidature par ses parents du Fouladou et de Kaolack, d'où est originaire sa mère. Mais aussi par des jeunes apéristes qui sont proches de lui. Pour Mame Boye Diao, selon ses parents et militants du sud du pays, « de par son parcours professionnel atypique, sa candidature à la présidentielle de 2024 s’impose. C’est un homme d’audace qui saura s’imposer ».



C’est pourquoi ses parents du Sud, sa base maternelle et ses soutiens de la diaspora, sont en train de s’activer pour porter la candidature de Mame Boye Diao. Cette proposition de candidature ne pourrait pas être jugée farfelue, parce que Mame Boye présente une cartographie politique qui peut pousser à une telle tentation. Il a réussi à Kolda, à contrer la bourrasque pastéfienne qui dévorait tout sur son passage lors des Locales de janvier 2022. Mais le dernier mot reviendra d’ici vendredi, au Président Macky Sall qui a reçu carte blanche de l’APR et de BBY.













Le Témoin