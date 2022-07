Benno - Fin d’une guerre fratricide dans la commune de Méouane: Cheikh Sall et Bara Ndiaye enterrent la hache de guerre Entre Cheikh Tidiane Sall, actuel maire de la commune de Méouane (département de Tivaouane) et son prédécesseur, Bara Ndiaye, c’était la guerre fratricide depuis les dernières élections locales. Toutefois, ils ont décidé d’enterrer la hache de guerre et de travailler désormais pour la victoire de Benno Bokk Yakaar (Bby) aux Législatives dans la commune.



Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est désormais la paix des braves entre Cheikh Tidjane Sall (actuel maire de Méouane) et Bara Ndiaye (maire sortant), qui s’étaient livrés à un mortal Kombat politique lors des dernières élections locales. Les deux hommes ont en effet signé la paix des braves, dans l’espoir d’obtenir une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune. Avec cette nouvelle donne politique, les deux leaders viennent de tourner la page de ce qui était appelé le paradoxe de Méouane, consécutif à la confection des listes d’investiture en direction des dernières élections locales.



En effet, détaille "L'As", quelques semaines avant les opérations d’investiture, tous les secrétaires généraux des partis composant la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune avaient porté leur choix sur Cheikh Tidjane Sall, par ailleurs Directeur du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (Crous-T), pour être candidat de la majorité présidentielle à la mairie de Méouane à l’occasion des élections locales du 23 janvier 2022 dernier. Il s’agit de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp), du Parti Socialiste (Ps), de la Ligue Démocratique (Ld), de Rewmi, mais aussi d’une frange de l’Alliance Pour la République (Apr).



Mais au finish, la direction de la coalition avait décidé reconduire le maire sortant Bara Ndiaye, pour être candidat à sa propre succession et pour un second mandat à la tête de la collectivité territoriale. Un tel choix avait occasionné des fissures au sein de la mouvance présidentielle. C’est ainsi que Cheikh Tidiane Sall, responsable de l’Alliance Pour la République (Apr) et tous ceux qui avaient misé sur sa candidature, ont décidé d’aller à l’assaut des urnes sous la bannière du Parti Socialiste (Ps). C’est dans ces conditions que Cheikh Tidjane Sall a finalement remporté la victoire et, est devenu le nouveau maire de la commune.



Mais l’adversité politique entre les deux hommes n’a pas faibli après la passation de service. Et il y avait des craintes qu’une telle situation impacte négativement sur la coalition à l’occasion de ces élections législatives. Mais un grand pas, allant dans le sens d’un retour à la normale, a été franchi avec cette rencontre, d’autant que les deux responsables ont décidé de travailler main dans la main, pour donner une large majorité au Président Macky Sall.

