Benno Vs Coalition Diomaye Faye : Des ministres de Macky Sall veulent siéger à l’Assemblée nationale Une source proche du pouvoir déchu, annonce que des ministres de Macky Sall, élus députés, veulent siéger au Parlement. Cette perspective est presque un séisme au regard du « drame » qu’il provoque. Dans l’immédiat, ces « revenants » pourraient se prévaloir de l’immunité parlementaire ou en découdre avec le Premier ministre Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Un vrai séisme risque de secouer l’Assemblée nationale. Une source proche de l’ex-majorité présidentielle déchue, annonce que d’anciens ministres de Macky Sall veulent siéger au Parlement. Ces ministres seraient sur le point d’écrire au président de l’Assemblée nationale pour annoncer leur volonté de devenir parlementaires. Dorénavant, tout député nommé ministre, pourra retrouver automatiquement son siège à l’hémicycle, s’il n’exerce plus de charge ministérielle.



Ces ex-ministres de Macky Sall entendent jouir pleinement des dispositions des articles 55 et 56 révisés de la Constitution du 22 janvier 2001. Ces lois donnent, en effet, la possibilité au ministre élu député, de retrouver son siège après cessation de ses fonctions de ministre. Une loi qui ruine l’incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire. Ce faisant, le législateur donne la primauté du mérite au député élu, devenu ministre. Si la volonté prêtée à ces ex-ministres est avérée, leur retour au Parlement va, à coup sûr, provoquer un « drame » social dans certaines familles de suppléants.



Le statut avec ses avantages comme le véhicule et le traitement salarial, les passeports diplomatiques et l’immunité parlementaire, sont d’un coup, perdus. Une telle situation ne manquera, sans doute, pas de secouer le parti qui a besoin, pour se remettre de la déconvenue du 24 mars dernier, d’une sorte d’union sacrée. A en croire la même source, ce retour au Parlement est motivé par deux raisons possibles. Des revenants cherchent à se parer de l’immunité parlementaire, en raison des audits annoncés et de la publication des rapports des corps de contrôle. En cas de poursuite judiciaire, le ministre en cause devenu député,, peut se prévaloir d’un premier barrage que constitue son immunité parlementaire.



Une deuxième hypothèse expliquant la volonté de revenir au Parlement des ex ministres est agitée. Notre source prétend que les ex-membres du gouvernement de Macky Sall qui veulent siéger à l’Assemblée nationale, veulent en découdre avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier est, en effet, attendu à l’hémicycle, dans les tout prochains jours, pour sa déclaration de politique générale. Ce premier face-à-face avec la nouvelle opposition incarnée notamment par Benno Bokk Yakaar, devrait être le théâtre de chaudes empoignades.



D'après le journal "Point Actu", des mauvaises langues vont jusqu’à prédire un éventuel vote d’une motion de censure. Benno Bokk Yakaar disposant d’une majorité étriquée (83 députés sur 165), pourrait, s’il fait bloc et bénéficie du soutien des députés de Taxawu Sénégal ou de Wallu Sénégal, faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.





