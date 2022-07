Benno en danger à Pikine : Yewwi-Wallu capte 5000 voix avant date

Aux élections territoriales de janvier dernier, Benno bokk yakaar est sortie victorieuse dans la commune de Mbao avec 7000 voix, devant Yewwi et Wallu qui ont respectivement obtenu 6000 et 5000 voix. Aux Législatives du 31 juillet prochain, ces deux dernières coalitions ont décidé de se donner la main. Avec cette jonction, si leur électorat est resté intact, Yewwi-Wallu aura 13.000 voix dans son escarcelle.



Si l’on sait qu’après Thiaroye, la commune de Mbao est la plus grande pourvoyeuse d’électeurs du département de Pikine, on peut imaginer le risque et la tâche qui attend la coalition présidentielle.



En optant de se joindre à Yewwi pour les Législatives, l’ancien maire de Mbao, Abdoulaye Pouye, déclare : «la mission que vous nous aviez assignée, nous a obligés de faire une analyse de la situation politique locale, nationale et internationale et avons pris une décision historique. En effet, l'analyse logique et surtout politique de la situation nous a amenés à décider de qui choisir entre les coalitions en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022.



Partant du fait que notre mouvement Defar Sa Rew a perdu le pouvoir local, pas parce que la coalition Bby avait une force significative pour nous vaincre, mais plutôt parce que les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi avaient refusé de mettre en tête de liste le maire sortant comme ils l'on fait dans toutes les communes… Ceci a fractionné l’électorat qu’on avait déjà acquis… C’est pourquoi, pour être logiques, honnêtes et conséquents avec nous-mêmes, nous avons pris la décision irrévocable de soutenir sans contrepartie ni condition la coalition Wallu Yewwi pour les élections législatives du 31 juillet 2022».



À Pikine, une ville qui est confrontée à des problèmes d’aménagement et d’assainissement, le scrutin du 31 juillet 2022 sera une occasion de tester la solidité des alliances scellées.