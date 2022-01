Benno en difficulté à Thiès : Abdou Fall débarque en sapeur-pompier

Ce dimanche 16 janvier 2022, le leader du mouvement national «Andu Nawlé», le président du conseil d’administration de l’Apix Abdou Fall, accompagné de ses militants, était à Thiès pour, dit-il, « sortir la cité du rail de la situation inconfortable dans laquelle elle se meut depuis 2009 ». Il s’agit, à l’en croire, d’« intensifier la campagne pour faire en sorte que partout et particulièrement à Thiès les listes de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar puissent triompher de la plus belle des manières ».



Une posture, précise-t-il, adoptée par le mouvement « Andu Nawlé » qui est une entité partie prenante de la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdou Fall de souligner que « le mouvement que je dirige est dans une discipline de politique d’autant qu’avant de choisir les candidats, des consultations ont été menées avec les différentes parties prenantes de la coalition avec à la clé des arbitrages qui se sont faits en faveur des candidats que nous nous étions choisis dans les différentes communes. En conséquence, nous avons un devoir de solidarité et de soutien en faveur des candidats qui sont sur les listes de notre coalition. Et partout où nos candidats sont investis sur les listes, nous sommes en train de battre campagne depuis le début ». Selon Abdou Fall, « il faut avoir le courage d’admettre que Thiès était dans une situation très inconfortable du fait qu’il y avait déphasage avec les majorités locales et celle politique à l’échelle du pays. Une situation qui a perduré depuis les élections de 2009, à part quelques moments où il y a eu une entente entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade ».



Le leader de « Andu Nawlé », à l’époque responsable départemental et communal du Pds à Thiès, dit avoir, « en ces instants, tout fait pour sauver cette entente afin que la ville de Thiès puisse bénéficier de cette retrouvaille ». Malheureusement, regrette-t-il encore, « les forces de division de l’époque avaient triomphé au point de ré-éjecter Idrissa Seck du camp de la majorité ». Conséquence, selon lui, « depuis lors nous sommes dans une ville où les majorités locales ne sont pas en adéquation avec celle nationale ». Toutefois l’ancien ministre d’Etat Abdou Fall dit espérer qu’« avec ces nouvelles retrouvailles entre le Rewmi et l’Apr d’une part et le Rewmi devenu une composante à part entière de la coalition BBY, c’est tout à l’avantage de Thiès et de ses populations ».

Le Témoin