Benoit Sambou, chargé des élections BBY : «Une révision exceptionnelle des listes électorales colle mieux au contexte actuel, le président n’est lié par aucun délai» Sur la révision exceptionnelle des listes électorales, pour sa part, l’ancien ministre de la Jeunesse, Benoit Sambou, par ailleurs, chargé des élections du parti au pouvoir, l’Apr, et de la coalition Bennoo bokk yaakaar, précise qu’«il n’y a pas lieu de s’inquiéter».



En effet, soulignant qu’«en année préélectorale, on fait une révision exceptionnelle des listes électorales, qui est plus longue que celle dite ordinaire qui, souvent dure environ un mois», le charge des élections du parti au pouvoir, l’Apr, soutient que cette «décision de faire une révision extraordinaire colle mieux au contexte actuel».



Poursuivant son propos, le chargé des élections du parti au pouvoir, l’Apr, a également précisé, au sujet du décret fixant la date de la prochaine élection présidentielle, «qu’il n’y a aucun élément de la Constitution ou du Code électoral qui renferme le Président dans des délais».



«Je dis bien aucune disposition. On connaît la période ; mais, il n’y a aucun élément ou article de la loi qui fixe un délai dans lequel le Président doit agir. A mon avis, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Sûrement, le décret est en préparation et va être publié incessamment. Mais, retenez que le président n’est lié par aucun délai. Mais, comme l’opposition aime faire du dilatoire, c’est normal qu’elle agite ce débat qui n’est fondé sur aucun élément du Code électoral», a-t-il souligné.



Nos tentatives de joindre des responsables de la coalition Wallu Sénégal et de Yewwi askan wi n’ont pas été couronnées de succès.

Sud Quotidien



