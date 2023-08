Benzema, Kanté, Mané... Canal + décroche les droits du championnat d’Arabie saoudite Le coup d’envoi de la nouvelle saison de la Saudi Pro League a lieu ce vendredi, alors que le championnat vient tout juste de trouver un diffuseur en France et peine à intéresser hors du Moyen-Orient.



Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 03:20 | | 0 commentaire(s)|

Karim Benzema est toujours bien présent sur les terrains. Il a même affronté l’équipe d’Al-Shorta le 2 août avec son nouveau club saoudien d’Al-Ittihad. Mais regarder l’ex-international français était tout bonnement impossible depuis l’Hexagone : aucun diffuseur n’a retransmis ce match amical. Heureusement pour ses fans, il devrait en être autrement pour la suite de la saison puisque Canal + a décroché les droits de diffusion du championnat saoudien.



Avec l’arrivée de nombreux joueurs issus de championnats européens au Moyen-Orient, la question était en effet sur toutes les lèvres : où regarder les matchs, alors que la saison 2023-2024 du championnat saoudien commence ce vendredi ?







Le pari de RMC non reconduit, Canal+ l’emporte

Canal+ a annoncé mardi avoir acquis les droits de diffusion du Championnat d’Arabie saoudite de football. L’accord court « pour les deux prochaines saisons » pour l’Hexagone et l’Afrique, précise le communiqué du groupe. Cependant, impossible de savoir pour l’heure si l’intégralité des matchs seront diffusés et quelles affiches seront privilégiées.



Un pari que RMC Sport a choisi de ne pas réitérer. Si la chaîne avait obtenu les droits de diffusion de tous les matchs de Al-Nassr après l’arrivée de Cristiano Ronaldo en février, ceux de la saison 2023-2024 ne semblaient pas être une priorité pour le groupe. Contacté par Le Parisien avant l’annonce de Canal+, il s’était refusé à tout commentaire.



« RMC mettait les matchs sur Twitch », expliquait auprès du Parisien un spécialiste d’une autre chaîne française spécialisée dans le sport. Mais selon lui la raison de ce recul de RMC est double : le faible enjeu spotif se cumule avec « les soucis financiers du moment de leur actionnaire Patrick Drahi ».



La promesse pour ces joueurs ? Un salaire mirobolant. Les anciens madrilènes Benzema et Ronaldo toucheront 200 millions d’euros par an, quand le champion du monde N’Golo Kanté empochera 100 millions. La plupart des autres joueurs pourront se prévaloir d’un salaire annuel compris entre 14 et 25 millions d’euros.



À l’étranger, des diffusions au second plan

Il n’y a toutefois pas qu’en France que la diffusion de la Saudi Pro League apparaît comme un enjeu mineur, qui n’a pas suscité l’engouement des diffuseurs malgré tous les grands noms qu’elle affiche.



Dans le monde arabe, l’affaire a vite été entendue : c’est le géant local du streaming Shahid qui dispose des droits. Mais pas la peine de tenter de vous abonner depuis la France : si la plate-forme est bien disponible depuis l’Hexagone, le catalogue français de Shahid ne vous donne pas accès la Saudi Pro League, confirme le site au Parisien.



Côté britannique, SkySports semble déjà dans les starting-blocks pour obtenir les droits de diffusion du championnat saoudien, pour lequel des discussions doivent avoir lieu « cette semaine », selon The Sun. Mais le service de streaming DAZN serait proche d’un accord, affirme The Athletic. Cette négociation ouvrirait une diffusion des droits au Royaume-Uni, mais également en Allemagne et en Autriche.



En Espagne ou au Brésil, aucune chaîne n’a pour le moment acquis les droits de diffusion, qui ne semblent pas intéresser les grands groupes médiatiques sportifs. À la manière de RMC Sport, les chaînes qui diffusaient ponctuellement les matchs de Cristiano Ronaldo n’ont pas souhaité se positionner sur l’ensemble du championnat saoudien.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook