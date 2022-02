Benzema : "jouer contre Mbappé, c'est particulier" Karim Benzema s'est présenté en conférence de presse ce lundi au Parc des Princes à la veille du choc de la ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.



Le capitaine et meilleur buteur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller entre le le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.



Absent depuis une blessure à la cuisse qu'il a contracté le 23 janvier dernier face à Elche, l'attaquant français devrait être de la partie demain soir : "j’ai travaillé dur, à présent, je me sens mieux. Il reste une séance d’entraînement ce soir, après, nous aviserons quant à participation ou non au match de demain", a-t-il précisé.



À la question sur le contexte de la rencontre, le Lyonnais a répondu : "il n'y a pas de favori dans le football, n'importe quelle équipe peut vous battre et chaque équipe peut gagner. Il y a des grands joueurs dans chaque équipe mais pas de favori".

