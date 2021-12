'Bëssup Sétal": Le Ministre Oumar Guèye, de la partie, satisfait des travaux dans le département de Rufisque Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, a participé à la relance de la Journée de nettoiement dénommée ''Bëssup Sétal''. Accompagné par le Préfet du Département de Rufisque, Oumar Guèye a fait le tour des Lycées Abdoulaye Sadji, Camp Marchand et Moderne de Rufisque, pour voir de visu l'effectivité du redémarrage des activités de nettoiement. Sur place, il a salué le choix fait sur les établissements publics, qui sont un moyen de transmission de certains comportements.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 19:11

Le Lycée moderne de Rufisque est pris d'assaut, ce samedi 4 décembre 2021, par des jeunes engagés pour la réussite de la relance de Bëssup Sétal. Mobilisés par l'établissement, l'UGC, entre autres, ils sont accueillis la délégation du ministre des Collectivités territoriales. Sur place, Oumar Guèye a donné le top départ des activités de nettoiement. Dans l'enceinte de l'établissement, élèves, enseignants, agents de l'UCG, ont nettoyé le lycée. Selon le ministre Oumar Guèye, le choix porté sur les établissements publics par le Préfet est important. ''Je remercie le Préfet de Rufisque. Il a mis l'accent sur la propreté des établissements publics pour montrer l'importance de l'éducation environnementale ''.



Il est revenu sur le sens de la Journée de nettoiement initiée par le Chef de l'État. '' La propreté est importante. Aucun pays ne peut développer sans la propreté. C'est pourquoi le président de la République a initié cette activité qui se déroule dans tous les 46 départements du Sénégal '', a-t-il déclaré.



Cette démarche est très bien appréciée par responsables des établissements. '' Nous saluons cette initiative. C'est une très bonne chose.. C'est pourquoi tout le lycée Abdoulaye Sadji s'engage à pérenniser cette activité '', a affirmé Brigitte Gnamy, Proviseure du Lycée Abdoulaye Sadji.



La Journée de nettoiement a vu la participation massive des populations de Rufisque, surtout les mouvements de jeunesse. '' Les Associations sportives et culturelles s'engagent à participer à cette activité. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour la relance de Bëssup Sétal, nous avons mobilisé nos membres '', a dit Sellé Ndoye, Président de l'Asc Ndiagne Samb de Rufisque.



Dans le département de Rufisque, l'autorité administrative a mis l'accent sur la propreté des établissements publics pour redémarrer les journées de nettoiement et la relance desdites journées, s'est donc bien déroulée. Outre les écoles, les rues ont été investis par les populations. ' 'Je profite de cette occasion pour remercier le Préfet d'avoir bien organisé l'activité. Je remercie aussi au nom du président de la République, Macky Sall, et au nom du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, l'UCG qui a fait un excellent travail. L'UCG a anticipé depuis hier, pour nettoyer les établissements publics '', a ajouté Oumar Guèye.







