Bfem/Usurpation d'identité: une fausse candidate et sa tante arrêtées

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Après le bac, un cas d’usurpation d’identité a eu lieu, ce mardi, lors de l’examen du Bfem au centre du collège Jean 23, à Tambacounda. Au jury numéro 1, une ancienne du collège a tenté de passer l’examen à la place de sa …tante histoire de l'aider à décrocher le sésame.



Libération online qui donne la nouvelle, explique que les surveillants, qui ont détecté la tentative de fraude en vérifiant les identités des candidats, ont alerté la police. La fausse candidate et sa tante, qui a été interpellée par la suite, sont interrogées, sous le régime de la garde à vue, au commissariat de Tamba.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos