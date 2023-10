Bientôt 9 millions de litres d’eau par heure à Dakar

Grâce au projet Keur Momar Sarr 3 (KMS3), les problèmes d’approvisionnement d’eau à Dakar et à Thiès seront bientôt rangés aux oubliettes. En effet, le surpresseur de Mékhé, un booster, un accélérateur de pression, permettra d’injecter plus d’eau vers Thiès et Dakar, en un temps plus court. Charles Fall, Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), en compagnie de certains responsables de l’Agence Française de Développement(AFP), viennent de visiter les chantiers en cours de finition du KMS3, informe L'As.



D’ailleurs les tests de mise en service ont commencé hier ; et ils vont se poursuivre graduellement. Avant l’installation du surpresseur, les compteurs affichaient 5 750 000 litres d’eau par heure arrivant à Dakar en provenance de Keur Momar Sarr. Mais avec le surpresseur, cette capacité va atteindre d’abord les 7 750 000 litres et à terme les 9 millions de litres par jour injectés entre Thiès et Dakar. Selon Charles Fall, l’ambition de départ de KMS3 était une capacité de 100 000 m3. Mais le président de la République, via le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, a demandé à ce que cette capacité soit doublée. C’est ainsi que le projet de surpresseur, d’un coût de près de 10 milliards de Fcfa a été rajouté.