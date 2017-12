Bientôt l'adoption du nouveau Code du sport selon le PM Mahammed Boun Abdallah Dionne Dans sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait savoir que le Code du sport sera adopté et que des conventions d’objectifs seront signées avec les fédérations nationales sportives d’ici à 2019.



Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a reconnu l’importance des différentes disciplines sportives qui selon lui, contribuent au rayonnement de notre pays. A cette occasion, il en a profité pour exprimer sa plus grande fierté et toute la reconnaissance du peuple sénégalais. « A travers leur qualification à la prochaine Coupe du monde de football prévue en Russie, au terme d’un brillant parcours, nos "Lions" traduisent de manière éloquente, notre ambition d’un Sénégal qui gagne », renseigne M. Dionne.



A l’en croire, c’est dans cette perspective que l’Etat a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives de proximité et de mise aux normes des stades régionaux.



A cet effet, selon toujours le chef du gouvernement, « le programme de réalisation des stades de Kaffrine, Kedougou et Sedhiou sera achevée avant 2020, de même que la réhabilitation des différents stades entamés à Dakar ».



« Notre pays atteindra avant 2019, son arène nationale de lutte et le palais des sports de Diamniadio, le ‘’Dakar Arena’,’ véritable complexe sportif ultra-moderne et multifonctionnel », a annoncé M. Dionne. Qui ajoute qu’un accent particulier sera mis sur la promotion du sport scolaire et universitaire et sur la promotion de toutes les disciplines sur l’ensemble du territoire.



Pour conclure, le Pm annonce l’adoption du nouveau Code du sport. « Le nouveau code du sport sera adopté et des conventions d’objectifs seront signées avec les fédérations nationales sportives d’ici à 2019 ».











Cheikh Makhfou Diop Leral.net



