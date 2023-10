Bignona : Des accrochages signalés hier entre l’armée et le Mfdc dans le Benghazi et le Diakine Les combats sporadiques se poursuivent ce samedi 14 octobre 2023, entre les paras du secteur 57 de nos FDS et le MFDC. D’après emedia.sn, les théâtres d’opérations concernent les localités de Benghazi et Diakine dans le Bignona. Il faut savoir que ces combats sont liés à la politique de l’Etat de brûler les champs de chanvre indien.

Nos confrères notent que le MFDC (ou certains de ses fronts de Bignona), est devenu une plateforme de production et de vente du chanvre indien, qui lui permet de vivre et de financer ses activités criminelles. Loin de l’idéal indépendantiste. Le bilan fait état d’un mort et d’un capturé chez les insurgés.



Et ce qui est nouveau depuis quelques mois, chez le MFDC ou ses fronts, c’est la pose des mines pour empêcher l’avancement des FDS, nous dit emedia.sn.



Heureusement que cette pose en mines n’a pas encore fait de victimes. Du vrai banditisme, qui n’honore pas ce mouvement reconverti systématiquement dans le trafic de chanvre indien et sa production.



