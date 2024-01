Bignona : Le Premier Ministre Amadou Bâ accomplit son ziar chez le marabout Ousmane Fansou Bodian

La visite a débuté par un récital du Saint Coran. Un acte que le marabout a beaucoup salué, avant de lui confier qu'il le considère désormais comme un membre de la famille.



Rappelant ses relations privilégiées avec le président de la République, le marabout dira qu'il le considère comme son propre fils.



Par la suite, le Chef du Gouvernement a adressé son ziar au marabout, lui rapportant les salutations du Président Macky Sall et du Gouvernement.

Le Premier Ministre a aussi évoqué les réalisations du Gouvernement qu’il compte inaugurer dans la région. Il s'agit, entre autres, des ponts de Baïla et Dioulou et de la boucle des Kalounayes ou encore du Mémorial Bateau Le Joola.



Dans cette même veine, Amadou Bâ a sollicité des prières pour les disparus. Il a également demandé au marabout de prier pour la paix et la stabilité dans le pays.



Enfin, la cérémonie s’est terminée par les prières du marabout à l’endroit du Premier Ministre Amadou Bâ et de sa délégation.