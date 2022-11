Bignona: Un camion rempli de béton tue deux fillettes de 4 et 5 ans

Lundi 14 Novembre 2022

Après avoir perdu le contrôle à Tobor (Bignona), un camion rempli de béton a foncé sur une maison et tue deux fillettes âgées de 4 et 5 ans.



D’après Libération, le chauffeur a été arrêté par la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.



