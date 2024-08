Bignona : Une nouvelle bachelière tuée par un véhicule; les habitants bloquent la circulation

La route a encore occasionné une victime au niveau de la RN 4, plus précisément à Teubi dans la Commune de Niamone. Une fille née en 2004, et qui a obtenu fraîchement son Bac, a trouvé la mort après avoir été percutée par un véhicule, hier.



Selon Seneweb, la jeune fille nommée S. Sané, à la sortie des des blocs maraichers, a été heurtée par un véhicule de matricule gambienne à hauteur du domicile du chef de village de Teubi, non loin du château d'eau de la localité. La jeune fille ayant obtenu fraîchement le baccalauréat, est morte sur le coup, selon les informations recueillies.



Un choc violent qui a suscité l'ire de la population de Teubi. Celle-ci (la population) a manifesté du coup sa colère en bloquant la route, les minutes qui ont suivi l'accident. Durant de longues heures, la circulation a été bloquée sur cet axe de la RN4. Les véhicules en provenance de Dakar et où en partance de Ziguinchor ont été empêchés de circuler par les populations.



Il a fallu l'intervention des autorités administratives et locales ainsi que de la gendarmerie pour lever le blocus. Une intervention des autorités et de la gendarmerie a permis d'éviter le pire.