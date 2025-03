Bignona-reddition des comptes : Le maire Bakary Diatta invite la justice à faire son travail

« Après les résultats de la Cour des comptes, il faut que les présumés coupables soient poursuivis. Il faut que l’Etat du Sénégal récupère tout cet argent détourné à d’autres fins. Ceux qui sont coupables de tels actes vont essayer de se défendre parce que nous sommes dans un pays où les gens oublient les valeurs cardinales qui doivent nous gouverner. La case d’Ali Baba doit se vider de tout ce butin qui a été volé pour que le Sénégal décolle », explique le maire Bakary Diatta dans une interview.



Pour lui, le Président Macky Sall doit aussi venir répondre devant la Haute cour de justice pour dire la vérité aux Sénégalais par rapport aux finances mais également qu'il soit interpellé pour haute trahison pour les crimes commis par son régime. Parce que selon lui, « Il faut que la Justice fasse son travail ».



Sur un tout autre registre, il a abordé le partenariat scellé entre sa commune et des collectivités territoriales du Maroc. « La municipalité de Bignona a effectué une mission de travail au Maroc dans le cadre de la coopération décentralisée sud - sud avec des communes du royaume chérifien. C’est la Direction de la coopération décentralisée qui nous a mis en rapport avec une commune marocaine et au finish lors de la signature d’un mémorandum d’entente avec cette commune de Lagouira, il y a une deuxième commune Bir-Gandouz qui s’est manifestée », fait savoir le maire Bakary Diatta.



Le choix du Maroc n’était pas fortuit. Le Roi Mouhamed VI a mis en place des avantages aux collectivités africaines. Il y un fonds d’appui aux collectivités territoriales africaines qui sont en coopération avec les collectivités marocaines ».



Par rapport aux chantiers de la municipalité, il signale la réalisation d’un stade. « Nous sommes en train de réaliser le stade de Bignona, un joyau pour les jeunes de la commune. Les travaux étaient estimés à 250 millions par le maire sortant. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons opéré des changements pour être honnête avec les prix qu’il fallait pour offrir aux jeunes de Bignona un stade digne de son nom », a martelé le maire de Bignona. Les dépenses avoisinent actuellement plus de 600 millions.



« Il y a beaucoup de lenteurs qui ont été observées, indépendantes de notre volonté. Il s’agit de construire un stade qui répond aux normes standards de la Fifa. Nous sommes actuellement dans la phase finale de réalisation. Il ne reste qu’à finaliser avec les entreprises pour respecter les délais afin de livrer le stade avant le démarrage de la compétition des navétanes de 2025 », promet le maire Bakary Diatta