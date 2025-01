Bignona : un accident de la circulation fait quatre morts et des blessés graves à Teubi

Quatre personnes ont perdu la vie, samedi, dans un accident de la circulation survenu à Teubi, un village de la commune de Niamone, dans le département de Bignona, a appris l’APS de source sécuritaire.



« Ce samedi, vers 11 heures , un véhicule de type sept places a percuté un véhicule de l’UCG en stationnement sur la route nationale avant de se renverser. Cet accident de la circulation qui s’est produit à hauteur du village de Teubi , a fait quatre morts et quatre blessés graves », a indiqué à l’APS la même source.



Elle ajouté que ce choc, a entrainé »la mort sur le coup de trois personnes et d’une quatrième victime qui a succombé à ses blessures au centre de santé de Bignona, après son évacuation avec les blessés graves ».



