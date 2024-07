Bigué poignardée par erreur par un Toxicomane : Ousmane Diop condamné à deux ans de prison pour « agression sous hallucination » La drogue a des effets néfastes sur l’usager et le non-usage. Et la dame Bigué Mboup ne dira pas le contraire. L’histoire jugée et relayée par « Le Grand Panel » est hallucinante !

En attendant tranquillement un taxi à la station de Pikine tally bou mak, Bigué a été poignardée au cou par un inconnu. N’eût été l’intervention des passants, elle aurait vécu des heures critiques. À la barre, elle s'est éloignée de son agresseur, comme si elle avait peur de lui.



Bigué Mboup ne connaissait ni d’Adam ni d’Eve son agresseur. Ce jour-là, Ousmane Diop marchait tranquillement. Arrivé à son niveau, il a sorti un tesson de bouteille de sous son t-shirt et l’a poignardée au cou. Ensuite, il a remis le tesson sous son habit et a continué son chemin, serein, sans se retourner.



Elle a demandé aux passants de l’arrêter avant qu’il ne commette l’irréparable avec quelqu’un d'autre. Selon elle, Ousmane n’était pas lucide. Elle doit son salut aux gens présents sur place.



Sans domicile fixe, Ousmane Diop n’a pas nié les faits. Il a déclaré avoir confondu Bigué avec un ami qui l'avait poignardé la veille. « J’ai commis une erreur. Je pensais que c’était mon agresseur devant moi », a-t-il affirmé.



Ousmane, adepte de la drogue, utilise du diluant, et lorsqu'il est sous l’emprise de cette substance, il hallucine. Au tribunal, il a montré ses blessures infligées par son agresseur, avec son visage, sa tête et son bras couverts de blessures, et son coude bandé.



Malgré son insistance sur son erreur, le tribunal a condamné le jeune récupérateur d’ordures à une peine ferme de deux ans de prison, bien plus que l’année requise par le procureur.



