Bilan de la Crise à Gaza : L'Ambassadeur d'Israël au Sénégal fait le point un mois après l'attaque du Hamas

Après les attaques du 7 octobre 2023 dans la Bande de Gaza par le groupe Hamas, l'Ambassadeur d'Israël au Sénégal, Son Excellence Ben Bourgel, a tenu une réunion, ce mardi 7 novembre, avec des membres de la presse sénégalaise. L'objectif de cette rencontre, qui a duré environ deux heures, était de discuter largement de la situation qui a suivi les attaques et de mettre en lumière la gravité des événements auxquels Israël a dû faire face.



Dans son briefing, Son Excellence Ben Bourgel a souligné la difficulté de la situation, déplorant le fait que son pays se trouve dans une guerre non souhaitée ni initiée contre le groupe Hamas. "Nous nous sommes retrouvés il y a un mois dans une situation où nous devons mener une guerre que nous n'avons ni souhaitée ni initiée contre le Hamas pour mettre fin à la menace qui pèse non seulement sur notre population, mais aussi sur les populations palestiniennes de Gaza, qui sont prises en otage par le HH, ainsi que sur la région", a regretté Son Excellence Ben Bourgel.



L'ambassadeur a également exprimé sa préoccupation concernant les victimes civiles des deux camps. M. Bourgel a souligné la nécessité pour Israël de se défendre contre un ennemi qui utilise les populations civiles comme boucliers humains. Selon lui, "cela se produit parce que les installations du groupe Hamas sont souvent intégrées aux structures civiles, telles que les écoles, les mosquées et les bâtiments, ce qui complique la tâche des forces israéliennes qui doivent cibler les membres du groupe sans mettre en danger la population civile", a-t-il précisé, dénonçant le fait que le groupe terroriste prend en otage les populations civiles en Israël et dans la Bande de Gaza.



Interrogé sur les initiatives de paix proposées pour mettre fin aux attaques, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal a souligné l'engagement constant d'Israël en faveur de la coexistence. Pour lui, la première priorité est de rétablir la sécurité des populations qui ont été victimes d'attaques inimaginables et inacceptables, compte tenu de l'ampleur des attaques.



Son Excellence Ben Bourgel a ajouté que la principale préoccupation d'Israël est de s'assurer que les 240 otages détenus par le groupe Hamas soient libérés de manière inconditionnelle. "Ces otages n'ont pas eu accès à une aide humanitaire minimale ni à des visites de la Croix-Rouge, ce qui constitue une violation des droits fondamentaux", dénonce-t-il, soulignant que tant que les otages resteront en captivité, il est difficile d'envisager des mesures qui pourraient renforcer les capacités offensives du groupe Hamas.



En ce qui concerne la position du Sénégal face à la situation, l'ambassadeur a expliqué que le pays maintient une position constante en soutenant la cause palestinienne tout en cherchant la paix entre Israël et ses voisins palestiniens. Cette position reflète l'engagement du Sénégal en faveur de la résolution pacifique des conflits.



Un mois jour pour jour après l'attaque du groupe Hamas contre Israël, le bilan fait état d'environ 1 400 décès, près de 6 900 blessés et 240 otages. De plus, près de 9 000 roquettes ont été tirées depuis le début des attaques, causant des pertes humaines inacceptables parmi les citoyens israéliens. L'ambassadeur a annoncé la diversité des victimes, avec 41 nationalités et des personnes de différentes confessions, y compris musulmans, juifs et chrétiens.



Cette attaque terroriste a également entraîné l'évacuation de plus de 60 000 personnes dans le Sud d'Israël et de plus de 45 000 personnes dans le Nord du pays.



Birame Khary Ndaw (JRI)