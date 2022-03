Bilan du Pds aux dernières élections locales : sa Fédération de France tire un bilan catastrophique et réclame des comptes La fédération du Parti démocratique sénégalais (Pds) de France s’est réunie hier. Au menu, plusieurs questions ont été débattues par les libéraux de France, notamment une évaluation de la participation du Pds aux dernières élections locales de janvier dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon la fédération de France, elles ont été catastrophiques pour le Pds et ses alliés. «Le constat est amer, car les résultats sont catastrophiques. Pour la première fois dans l’histoire du Pds nous avons obtenu des résultats de ce genre. Nous étions partis pour les gagner. Mais au finish, nous nous sommes retrouvés avec 29 communes et un département. Ça c’est une hécatombe», peste Maïssa Touré.



Selon le président de la fédération du Pds de France, des comptes doivent être rendus. «Nous demandons à la direction qui gérait les élections de nous faire une évaluation exhaustive, sans complaisance, de notre participation aux dernières élections locales. Après l’évaluation, ensemble, nous allons préparer les élections législatives. Car, nous ne pourrons pas parler de coalition avec qui que ce soit sans faire une évaluation exhaustive des élections locales de janvier dernier», martèle M. Touré.



Au cours de cette rencontre, les libéraux se sont aussi penchés sur le fonctionnement du Pds. La fédération de France dénonce avec la dernière énergie la manière dont fonctionne le Pds.



«Depuis 2018 la direction du parti ne s’est jamais réunie. Ce qui est dommage et regrettable. Nous lançons un appel au frère-secrétaire général pour nommer dans les plus brefs délais des responsables du comité directeur pour qu’ils se réunissent chaque quinze (15) jours, pour se prononcer sur l’actualité nationale et internationale afin donner la position du Pds. Cela permettra de réaffirmer notre ancrage au sein de l’opposition et d’effacer tout soupçon», peste le coordonnateur de la fédération Pds de France.



Pour ce qui est des élections législatives, les libéraux de France comptent mobiliser les troupes pour avoir une assemblée nationale «bleue».



«Pour cela, le parti doit faire des investitures démocratiques et donner à chaque responsable la place qu’il mérite», dit-il. La rencontre a vu la participation de nombreux responsables du Pds de France, notamment Alpha Ndiaye, Amadou Tidiane Diallo, Ami Collé Mbengue, Famara Diocou, Moustapha Maréna etc.

Tribune



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook